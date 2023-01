Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume in Ostbayern

Dunkle Gewitterwolken sind am Nachthimmel über einer Wiese zu sehen. −Foto: Foto: Tobias Hartl/vifogra/dpa/Archivbild

Bei Unwettern sind in Ostbayern am Donnerstagnachmittag mehrere Keller vollgelaufen und Bäume auf Straßen gestürzt. Nach Angaben der integrierten Leitstelle Passau rückten die Einsatzkräfte in den umliegenden Landkreisen bis zum frühen Abend 122 Mal zu Unwetter-Einsätzen aus. Am häufigsten gingen demnach Notrufe aus dem Landkreis Rottal-Inn ein (66). Es habe sich dabei überwiegend um Wasserschäden gehandelt, sagte ein Sprecher.



Wie groß der entstandene Schaden war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. "Die Kollegen von der Feuerwehr müssen das jetzt erst mal aufarbeiten." Die Wetterlage habe sich am frühen Abend vorerst beruhigt. Die Einsatzkräfte stellten sich aber wegen anhaltender Unwetterwarnungen auf eine arbeitsreiche Nacht ein.



