Video: Wie Sie die FFP2-Maske richtig aufsetzen

Wer seine FFP2-Maske korrekt aufsetzen möchte, muss einige Dinge beachten. Wir haben die wichtigsten Punkte im Video zusammengefasst.



Damit diese Partikelfiltermaske effektiv ist, darf sie nicht verschmutzt werden, berichtet der Donaukurier. Deswegen sollen vor dem Aufsetzen der Maske die Hände mit Wasser und Seife gewaschen und gründlich abgetrocknet werden. Erst dann darf die Maske genommen und an den Bändern aufgeklappt werden. Unbedingt ist dabei darauf zu achten, die Innenseite der FFP2-Maske nicht zu berühren.









Wenn die Maske vollständig geöffnet ist, kann sie im Gesicht platziert werden, die Bänder kommen hinter die Ohren. Falls die Bänder hierbei mit Ohrringen oder Brillenbügeln kollidieren, ist nachzubessern – die Maske soll bequem sitzen. Anschließend wird der eingearbeitete Nasenbügel so festgedrückt, dass sich die FFP2-Maske eng an die Wangen und den Nasenrücken schmiegt. Durch einen Blick in den Spiegel lässt sich prüfen, ob die Maske nun korrekt sitzt: Beim Ein- beziehungsweise Ausatmen muss Druck entstehen. Das bedeutet, die Maske bewegt sich beim Atmen leicht mit.



So ausgerüstet kann der Träger dann mit dem Bus fahren oder einkaufen. Jedoch sollte die Maske nicht zu lange am Stück getragen werden. Für Masken ohne Ventil empfiehlt das RKI, sie nach einer Tragedauer von 75 Minuten abzusetzen. Wer seine FFP2-Maske abnimmt, packt sie am besten in einen verschließbaren Gefrierbeutel – dort kann sie hygienisch transportiert werden.