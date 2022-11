Video und Ticker: Pressekonferenz mit Söder zu Lockerungen in Bayern

−Symbolbild: dpa

Wie geht es weiter an den Schulen und Kitas? Wann gibt es Öffnungen? Antworten auf diese Fragen gab das Kabinett am Donnerstag in einer Pressekonferenz.



Nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch beriet das bayerische Kabinett am Donnerstag über konkrete Öffnungstermine für die Schulen und Kitas im Freistaat.



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Zeitpunkte und einzelne Öffnungsschritte am Mittwochabend völlig offen gelassen. Er sagte allerdings, Bayern werde im Vergleich mit anderen Ländern "eher etwas vorsichtig und zurückhaltend" sein.



Konkrete Antworten gaben Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) in einer Pressekonferenz.

− dpa/ce





Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream und Liveticker: