Video: Die Guten A-Band auf Mission "Wiesn-Hit" in Rosenheim

Rosen bringen sie nicht nur heim, sondern auch in die Rosenheimer Fußgängerzone: Schon beim Videodreh sorgte die Guten A-Band für Begeisterung. Jetzt könnte ihr Song ein echter Wiesn-Hit werden. - Foto: Screenshot Youtube

"Atemlos durch die Nacht", "Hulapalu" und "Cordula Grün" – kein Bierzelt kommt ohne diese Ohrwürmer aus. Doch welcher Song wird der Wiesn-Hit 2019? Hört man sich vor dem Start des Herbstfestes am Samstag , 31. August, in Rosenheim um, dann hat die Guten A-Band große Chancen. Mit ihrer Single "Rosenheim " laufen Günter Wimmer aus Petting und Guido Fuchs aus Traunstein schon in Sommerhit-Dauerschleife bei den regionalen Radiosendern, die Klickzahlen auf YouTube und Co. sind enorm.



Das Musikvideo







Jetzt könnte die eingängige Mitsing-Nummer richtig durch die Decke gehen. "Mehrere Blaskapellen haben unseren Song in ihr Herbstfest-Repertoire aufgenommen und werden ihn vor Tausenden Besuchern spielen", freut sich Günter Wimmer. Seit zehn Jahren ist die Guten A-Band hauptsächlich mit unkonventionelle n Coverversionen von Pop-, Rock- und Indie-Songs unterwegs. "Jetzt wird eine unserer wenigen Eigenkompositionen auf einmal selbst zur Vorlage, das ist schon kurios", sagt Wimmer. Als "Rosenheim" vor gut zwei Monaten herauskam, hätte er nie damit gerechnet, dass daraus eine regelrechte Hymne auf die 63.000-Einwohner-Kreisstadt wird. "Denn in dem Text geht es ja gar nicht um die Stadt, sondern darum, seiner besseren Hälfte öfter mal Blumen zu schenken." – "Bringst Du Rosen heim, werd’s net nur beim Bussi-Bussi bleim": in den Rosenheimer Ohren wird diese blumig-freche Romantik natürlich zum lokalpatriotischen Wortspiel.



Dabei ist der lokale Chart-Stürmer aus einer Gaudi entstanden. "Auf dem Rosenheimer Starkbierfest in der Inntalhalle hatten wir beim Soundcheck ein bisschen herumgealbert und ein paar Sätze zusammengedichtet", erzählt Wimmer. "Das Feedback war gleich riesig, da haben wir beschlossen, ernsthaft am Text und an der Melodie weiter zu arbeiten." Der Video-Dreh ging in Rosenheim über die Bühne, die Band spielte den Song, verteilte Rosen an Passantinnen – und wurde umjubelt.



Die Guten A-Band wird ihren potenziellen Wiesn-Hit auf dem Herbstfest auch selbst und im Original zum Besten geben – beim Auftritt am Sonntag, 8. September, ab 20 Uhr in der Auerbräu-Festhalle – verstärkt durch drei Bläser. - bs

