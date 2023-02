Verkehrsunfall auf der B388 - zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Unfall in Velden an der Vils wurden zwei Personen verletzt. −Foto: fib/DG

Am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B388 zwischen Velden an der Vils und Taufkirchen (Landkreis Landshut). Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, wie die Polizei Vilsbiburg auf Anfrage der PNP mitteilte. Zunächst sei man von Schwerverletzten ausgegangen, weshalb man auch einen Rettungshubschrauber anforderte. Glücklicherweise stellte sich der Unfall als glimpflich heraus.



Eine BMW-Fahrerin wollte vom Gewerbering in die B388 in Richtung Vilsbiburg einfahren und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin, die in Richtung Taufkirchen unterwegs war. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, an ihren Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

− tk