Vater nach Streit mit Sohn tot gefunden: Festnahme

Ein 39-jähriger Sohn steht im Verdacht, in Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) seinen Vater nach einem Streit getötet zu haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 75-jährige Vater nach der Auseinandersetzung tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Nach ersten Erkenntnissen kam es am frühen Sonntagmorgen zum Streit. Eine Nachbarin habe die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen fest. Warum es zum Streit kam, war noch unklar.



