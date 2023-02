Unfall mit gestohlenem Audi R8: Polizei identifiziert flüchtigen Verursacher

Mit einem gestohlenen Audi R8 hatte ein Unbekannter im Juni einen schweren Unfall verursacht. Der Mann konnte nun identifiziert werden; es gibt einen europäischen Haftbefehl. −Foto: Reiß

Nach einem Unfall durch rücksichtslose Raserei auf der A9 bei Ingolstadt am 23. Juni verfolgt die Polizei eine heiße Spur. Ein Unbekannter hatte mit einem gestohlenen, 600 PS starken Audi R8 einen Peugeot gerammt und den 21-jährigen Fahrer lebensgefährlich verletzt. Dessen Freundin kam mit Prellungen davon, der Verursacher flüchtete. "Wir haben einen Tatverdächtigen ermittelt, und es gibt einen europäischen Haftbefehl gegen ihn", bestätigte Hans-Peter Kammerer vom Polizeipräsidium Oberbayern-Nord dem Donaukurier.



Beim Anblick des völlig demolierten Peugeot-Kleinwagens erscheint es wie ein Wunder, dass die Insassen überlebt haben.Der R8 war laut Polizei auf der A9 zwischen Ingolstadt-Süd und Manching mit rund 160 km/h in das Auto gerast, es war noch 200 Meter weit über alle drei Fahrspuren geschleudert. "Ich habe keinerlei Erinnerung an der Unfall, mir fehlt fast eine ganze Woche", sagte der einigermaßen genesene Fahrer, mittlerweile wieder daheim, am Freitag gegenüber dem Donaukurier. Er hatte innere Verletzungen im Bauchraum und schwere Kopfverletzungen erlitten, die Ärzte stellten zudem eine Hirnblutung fest. "Im Moment habe ich noch immer Sehstörungen, was mich sehr beeinträchtigt, aber es wird hoffentlich alles wieder gut. " Der 21-Jährige aus dem Kreis Pfaffenhofen ist noch sechs Wochen krankgeschrieben und "glücklich, dass meiner Freundin nicht so viel passiert ist".



Derweil arbeitet die Kripo Ingolstadt an der Klärung des Falls. Manche Erkenntnis muss aber aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst unter Verschluss bleiben. Nur soviel: Der Audi R8 gehörte dem Hersteller selbst, er war aus einem gesicherten Bereich vom Werksgelände verschwunden. "Der mutmaßliche Täter ist kein Unbekannter, ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ist untergetaucht", sagte Polizeisprecher Kammerer. Der Mann bestreite mit Straftaten seinen Lebensunterhalt, "es ist nicht der erste Diebstahl eines solchen Autos". Die Fahndung nach ihm dauere an.