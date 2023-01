Unbekannter Mann hetzt in Eichstätt Pitbull-Mischling auf Kinder

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Eichstätt. Foto: Lino Mirgeler7dap

Ein Hundehalter hat sich am Vormittag des Gründonnerstag an einem innenstadtnahen Spielplatz an der Altmühl in Eichstätt von spielenden Kindern gestört gefühlt. Deshalb hetzte der Mann seinen Hund auf die Kinder.









Wie die Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte zusammen mit seinem Hund - möglicherweise ein Pitbull-Mischling - den Spielplatz und schrie, dass die Kinder endlich ruhig sein sollten, "sonst hetze er seinen Hund auf die Kinder". Anschließend ließ der Hundehalter seinen Hund von der Leine und befahl lautstark "Angriff!".



Der laut Polizei glücklicherweise zahme Hund rannte über den Spielplatz in Richtung der Kinder, die sich stark erschreckten. Verletzt wurde niemand. Anschließend leinte der Unbekannte seinen Hund wieder an und ging weiter. Hinweise zu dem Hundehalter nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter ✆08421/9770-0 entgegen.

DK