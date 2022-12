Über 100 Tiere kommen bei Brand in Tierheim ums Leben

Bei einem Brand in einem Tierheim in Unterfranken sind mehr als 100 Tiere ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Teil des Gebäudes in Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) brannte demnach vollständig ab. Drei Hunde und über 100 Katzen seien in den Flammen gestorben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.



