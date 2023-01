Testen Sie Ihr Wissen: Wie gut kennen Sie die "Sissi"-Filme?

Sissi! Franz! Das Liebespaar ist seit über 60 Jahren Kult. −Foto: Erma Film

Die aufgeweckte, junge Sissi eroberte nicht nur das Herz von Kaiser Franz, sondern auch das der Fernsehzuschauer. Für viele gehören die Filme zu Weihnachten wie Christbaum und Krippe.



Die Empörung unter Sissi-Fans war groß, als die Filme 2014 und 2015 nicht an den Festtagen liefen. In diesem Jahr zeigt das Erste zu Weihnachten aber wieder alle drei Teile mit Schauspielerin Romy Schneider in der Hauptrolle.



Am ersten Weihnachtsfeiertag beginnt "Sissi" um 14.55 Uhr, der zweite Teil folgt um 16.40 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht der dritte Teil um 16.45 Uhr auf dem Programm.



Wie gut kennen Sie die "Sissi"-Filme? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.