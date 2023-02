Sturm in Oberbayern bläst Hochsitz um: Mann stirbt

Der Mann starb noch an der Unglücksstelle. −Symbolbild: dpa

Ein Mann ist nach dem Sturm am Sonntagabend tot neben einem umgestürzten Hochsitz im oberbayerischen Eglfing (Landkreis Weilheim-Schongau) gefunden worden.



Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag informiert, wurde der Jäger am Sonntagnachmittag durch den umstürzenden Hochstand so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Die Kripo Weilheim übernahm die Ermittlungen.









Demnach sei der 57-Jährige aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Gast bei einer Jagd in dem Waldstück bei Eglfing gewesen. Das schwere Unwetter, das ab 16 Uhr über den Landkreis zog, überraschte den erfahrenen Forstwirt wohl. Seine Jagdkollegen fanden ihn dann gegen 19.40 Uhr leblos unter dem umgeworfenen Hochstand. Trotz Bemühungen der Ersthelfer und Rettungskräfte konnte ihm nicht mehr geholfen werden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Hochsitz wohl von einer starken Windböe erfasst und aus der Verankerung gerissen worden. Er stürzte zu Boden, wobei der 57-Jährige, der sich in der Kanzel aufgehalten haben dürfte, die tödlichen Verletzungen zugezogen hat.

