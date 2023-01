SPD-Chef von Brunn: "Ampel attraktives Modell auch für Bayern"

Der bayerische SPD-Vorsitzende und Fraktionschef im Landtag, Florian von Brunn, geht davon aus, dass eine Ampelkoalition in Berlin auch die Zusammenarbeit der bayerischen Oppositionsparteien SPD, Grüne und FDP positiv beeinflussen würde.



"Die Ampel ist ein attraktives Modell auch für Bayern – weil die CSU nach so vielen Jahren spürbar ausgelaugt ist und deshalb endlich frische, neue Kräfte die Regierung stellen sollten", sagte von Brunn der Passauer Neuen Presse. Angesichts des schlechtesten CSU-Bundestagswahlergebnisses seit über 70 Jahren sieht von Brunn für Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder zunehmend Probleme.



"Er hat sich nicht loyal verhalten gegenüber Armin Laschet. Das wird in der Union kritisiert und schwächt den Stellenwert der CSU in Berlin. Auch in Bayern kam das nicht wirklich gut an bei vielen Menschen." Zudem merke der Bürger: "Die CSU hat keinen Plan, keinen Kompass, kein Konzept mehr – ihre Problemlösungskompetenz schwindet." Nach Ansicht von Brunns ist die Bayern-SPD in den letzten Monaten dagegen "wieder deutlich agiler geworden".

