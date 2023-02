Söder will über Abschaffung der Maskenpflicht im Nahverkehr reden

Noch gilt im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) denkt über eine freiwillige Empfehlung nach. −Foto: Sven Hoppe/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Lockerung der Maskenpflicht zum Schutz vor Corona-Infektionen im öffentlichen Nahverkehr im Freistaat ins Spiel gebracht.









„Wir werden bei gleichbleibender Infektionslage über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nachdenken“, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Münchner Merkur (Dienstagsausgabe) an.



„Im Dezember, spätestens im Januar, könnte die obligatorische Maskenpflicht bei gleichbleibender Lage in eine freiwillige Empfehlung umgewandelt werden“, sagte Söder der Zeitung. Angesichts sinkender Zahlen sei eine generelle Vorgabe „bald nicht mehr angemessen, sagte Söder.



Die aktuelle Fassung der bayerischen Infektionsschutzverordnung, die eine Maskenpflicht vorsieht, gilt noch bis 9. Dezember. Schleswig-Holstein hatte eine Vorstoß unternommen, die Maskenpflicht zu kippen, war aber zunächst auf ein geteiltes Echo gestoßen.

− dpa/lby