Söder und Herrmann übel beleidigt: Hohe Geldstrafe für 34-Jährigen

Markus Söder (l, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, nehmen an einer Pressekonferenz teil. In Augsburg muss sich nun ein 34 Jahre alter Mann von Gericht verantworten, der Söder und Herrmann wegen der Corona-Politik in einer E-Mail an die Staatsregierung übel beleidigt haben soll. −Foto: Peter Kneffel/dpa