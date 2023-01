Söder meldet sich nach Corona-Infektion zurück

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Dresden. −Foto: Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach seiner Corona-Infektion zurückgemeldet. Am Ostermontag nahm er an dem traditionellen Georgiritt in Traunstein teil, wie die Staatskanzlei mitteilte. "Freue mich schon sehr", twitterte Söder - und veröffentlichte später Videos von dem Spektakel auf Instagram.



"Mein Ostergeschenk ist, dass ich Corona sehr gut überstanden habe und die ganze Zeit kaum Symptome hatte", hatte Söder zuvor bei Facebook geschrieben. Er könne Ostern mit seiner Familie feiern - "und wieder unter Menschen".



Der CSU-Chef hatte am 9. April mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Eine Reise in die Golf-Region musste er deshalb kurzfristig absagen.



"Unter Menschen" ging Söder nun nach seiner Genesung nicht nur beim Georgiritt, sondern auch auf dem Augsburger Plärrer. "Lebensfreude pur" twitterte er. "Gemeinsam können wir hier schöne Stunden erleben und etwas durchschnaufen in dieser schwerer Zeit." Seine Rückkehr "unter Menschen" begann allerdings mit einer kleinen Panne: Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) zerschlug seinen Maßkrug, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.



"Nach zwei Schlägen wollte ich auf Nummer Sicher gehen und nochmal gescheit draufhauen. Doch der Ministerpräsident @markus.soeder war zu schnell mit dem Bierkruganreichen und statt Zapfhahn erwischte ich den Krug", schrieb Weber auf Instagram. "Auf jeden Fall kann jetzt niemand mehr behaupten, dass es mir an Schlagkraft mangelt."



