Söder kündigt Lockerung für Corona-Infizierte in Bayern an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will neue Quarantäneregeln für Corona-Infizierte. −Foto: Sven Hoppe

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Quarantäneregeln für Corona-Infizierte neu schreiben: Menschen ohne Symptome sollen zur Arbeit gehen dürfen. „Wir sind der festen Überzeugung, die Quarantäne muss angepasst werden“, sagte der CSU-Vorsitzende der „Augsburger Allgemeinen“ vom Donnerstag.









Er glaube, dass man inzwischen durch das hohe Maß an Impfungen die endemischen Phase erreicht habe. Die Pandemiephase sei überwunden, sagte der Ministerpräsident.



„Deswegen werden wir jetzt in Bayern - möglicherweise mit anderen Ländern zusammen - die Quarantäneregeln neu schreiben“, gab Söder in dem Interview bekannt. Der bayerische Regierungschef hofft auf ein gemeinsames Vorgehen mit Baden-Württemberg. „Wir bleiben immer vorsichtig, wir appellieren zum Impfen, aber wir werden die Quarantäneregeln zusammen mit den Kollegen aus Baden-Württemberg anpassen.“ Wegsperren von Infizierten sei keine Option mehr, sagte Söder. Corona bleibe aber weiter eine Herausforderung.

− afp/in