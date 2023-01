Sie wollte Foto machen: Frau steckt in Morast fest

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet. −Foto: Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Füssen (dp) - Eine Frau ist im Matsch eines abgelassenen Sees im Allgäu steckengeblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen habe sich im abgelassenen Obersee in Füssen fotografieren lassen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei blieb sie jedoch mit einem Bein bis zur Hüfte im Morast stecken und konnte sich nicht mehr befreien.



Die Feuerwehr, die Wasserwacht und die Polizei eilten herbei und konnten die Frau kurze Zeit später retten. "Sie erlitt lediglich einen Schock und war sichtlich erleichtert, als sie wieder festen und trockenen Boden unter ihren Füßen hatte", hieß es in der Mitteilung. Die Polizei warnte vor abgelassenen Gewässern. Flächen die vielleicht trocken und begehbar aussähen, könnten tiefe Schlammlöcher sein.



