Schuss auf Hund abgefeuert: wohl aus Luftgewehr

Vermutlich aus einem Luftgewehr ist ein Hund im Landkreis Donau-Ries angeschossen worden. Der 34 Jahre alte Besitzer des belgischen Schäferhundes war mit ihm am Stadtrand von Donauwörth unterwegs gewesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



Der Hund habe bei dem Spaziergang am Sonntagnachmittag plötzlich laut aufgeheult. Nach ersten Erkenntnissen sei vermutlich ein Schuss aus einem kleinen Waldstück in der Nähe abgefeuert worden. Der Hund war seinem Halter zufolge zu der Zeit nicht angeleint. Es bestand dazu laut Polizei keine Pflicht.



Ein Tierarzt habe ein Luftgewehrgeschoss im Schulterbereich des Tieres gefunden und entfernt. Das Tier sei auf dem Weg der Besserung. Hinweise zum Täter hatte die Polizei zunächst nicht, sie sucht Zeugen.



