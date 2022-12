Schule in Quarantäne: Vater einer Schülerin infizierte sich auf Tansania-Reise

Nur drei Tage war die Volksschule in Salzburg-Liefering geöffnet, dann musste sie wieder schließen, nachdem ein Fall der Südafrika-Variante bekannt geworden war.



Die Volksschule Liefering I nahe der Grenze zu Bayern hat nach nur drei offenen Schultagen wieder auf Home-Schooling umstellen müssen. Der Grund ist eine neuerliche Corona-Infektion mit der gefährlicheren Südafrika-Mutation.



Ein Unternehmensberater kehrte von einer Eröffnung eines Kinderheimes in Tansania zurück, vor dem Abflug absolvierte er nach eigener Aussage einen PCR-Test mit negativem Ergebnis, trotzdem begab er sich zu Hause angekommen vorschriftsmäßig in Heimquarantäne. Dort steckte er allerdings nichtsahnend seine Frau und seine Tochter an, am Dienstag wollte er sich am fünften Tag der Quarantäne freitesten, wurde dabei allerdings positiv getestet, bereits am Mittwoch wurde die Südafrika-Mutation nachgewiesen.

