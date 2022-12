Schock und Frustration in Afghanistan nach Anschlag in Kabul

Rauch steigt von einer Explosion außerhalb des Flughafens in Kabul auf. Die Explosion ereignete sich außerhalb des Flughafens, wo Tausende Menschen nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban auf der Evakuierung aus Afghanistan zusammengekommen sind. Nach Angaben der USA hat es eine bislang unbekannte Zahl von Toten oder Verletzten gegeben. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Kirby, schrieb auf Twitter, das Pentagon könne bestätigen, dass die Explosion an einem der Flughafen-Tore "eine unbekannte Zahl von Opfern" verursacht habe. −Foto: Wali Sabawoon/AP/dpa

Nach dem verheerenden Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul ist die Zahl der getöteten Zivilisten nach wie vor unklar.



Lesen Sie dazu auch:

- Video-Statement: Bundesregierung zur Lage in Afghanistan



Wie der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf einen Mitarbeiter des afghanischen Gesundheitsministeriums berichtet, wurden bei den Explosionen mehr als 90 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt.



Nach Angaben der militant-islamistischen Taliban sind bei dem Anschlag am Flughafen Kabul am Donnerstag 13 bis 20 Zivilisten getötet worden. Das gehe aus Berichten von Krankenhäusern hervor, sagte ein Sprecher der Islamisten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die endgültigen Opferzahlen veröffentliche man zu gegebener Zeit.



Bei dem Anschlag waren auch 13 US-Soldaten getötet worden. Medienberichte und Videos vom Tatort deuten auf eine weit höhere Zahl an einheimischen Todesopfern hin, hinzu kommen sehr viele Verletzte. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, es seien auch 18 Soldaten verwundet worden.



Alle Infos zur aktuellen Lage in Afghanistan finden Sie in unserem Liveblog:





− dpa