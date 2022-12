Scheuer: Niederbayern als Zentrum der Mobilität der Zukunft

Andreas Scheuer hat am Rande des Spatenstichs für die A94-Erweiterung im PNP-Gespräch seine Zeit als Bundesverkehrsminister bilanziert.



Er sieht große Chancen für Bayern und Niederbayern in den Bereichen Mobilität und Digitalisierung. "Niederbayern muss sich aufmachen, das Automobile-Industriezentrum Europas zu werden. Mit Wasserstoff und Elektromobilität können wir das schaffen", sagte Scheuer.



Dass der Niederbayer Scheuer sich so um Niederbayern kümmert, kommt andernorts weniger gut an. Im PNP-Interview erklärt Scheuer auch, wie er mit dem Vorwurf umgeht, seine Heimatregion zu übervorteilen.

