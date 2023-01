Rezepte für eine Woche Leberfasten: So köstlich schmeckt’s

Ideales Frühstück: Rührei mit Paprika. −Fotos: Adobe Stock/Bartenschlager

Frühstück beim Leberfasten Das Frühstück beim Leberfasten kann je nach Geschmack individuell zusammengestellt werden. Die Auswahl dazu ist reichhaltig. Als Grundlage kann beispielsweise ein selbst hergestelltes Müsli dienen aus 50 Gramm Haferflocken und 100 Gramm eines Milchprodukts wie Yoghurt, Quark, Buttermilch oder reine Milch. Dabei sollte allerdings auf Magerstufe geachtet werden. Auch Mandel- oder Kokosmilch sind denkbar. Diese Basis lässt sich gut anreichern mit frischem oder getrocknetem Obst, Honig, Nüssen oder Mandeln. Frisches Obst sollte nicht fehlen. Solch ein Frühstück hat etwa 350 Kilokalorien. Auch auf Eier müssen die Fastenden nicht verzichten.



Rührei mit Paprika



Zutaten für 1 Person: 1 Ei, 1 EL Wasser, ½ Paprika, frische Kräuter, 1 Lauchzwiebel, Olivenöl, Pfeffer und Salz, einige Tropfen Himbeeressig.



Zubereitung: Paprika waschen, Kerne und weißes Inneres entfernen. In feine Streifen schneiden. Kräuter klein hacken, Ei mit Wasser, Pfeffer und Salz vermischen, Kräuter zugeben. Öl in der Pfanne erhitzen, die Mischung unter leichtem Rühren bis zu gewünschten Konsistenz dünsten und auf einem Teller anrichten. Mit dem Himbeeressig abschmecken. 450 kcal.



Quark-Brot



Zutaten für 1 Person: 2 Scheiben Knäckebrot, 100 g Magerquark, Radieschen, Kresse, 1 Tomate, Obst.



Zubereitung: Knäckebrot mit Magerquark bestreichen, Radieschen in Scheiben schneiden und die Brote damit belegen. Kresse darüber streuen. Die Tomate vierteln und neben dem Brot anrichten. Dazu Obst wie 1 Apfel, 1 Orange oder eine halbe Pampelmuse reichen. 300 kcal.



SonntagChampignons mit Avocado und Ingwer (Mittag)



Zutaten für 1 Person: 1 Zwiebel. ein haselnussgroßes Stück Ingwer, 2 Tomaten, 125 g Champignons, 1 EL Olivenöl, 1 Avocado, 2 EL Frischkäse, Salz, Pfeffer, Oregano, Thymian und weitere frische Gartenkräuter.



Zubereitung: Zwiebel und Ingwer schälen, möglichst fein hacken, Tomaten waschen, in kleine Stücke würfeln, Champignons gründlich säubern und in Scheiben schneiden. Olivenöl in der Pfanne erhitzen, Zwiebel anschwitzen, Pilze, Tomaten und Ingwer zugeben. Mit den Gewürzen abschmecken. Avocado schälen, in zwei Hälften teilen, Kern entfernen und in der Pfanne erwärmen. Auf einem Teller anrichten. Die Avocadohälften mit je einem EL Frischkäse füllen und die Champignon-Mischung darüber verteilen. Mit den Gartenkräutern bestreuen. 480 kcal.



Paprika mit Linsen (Abend)



Zutaten für 1 Person: 1 Paprika, 50 g rote Linsen, 1 Karotte , 1 TL Olivenöl, Rosmarin, ½ Zehe Knoblauch, 75 ml passierte Tomaten, TL Tomatenmark, etwas Balsamico, Salz, Pfeffer.



Zubereitung: Etwa einen halben Liter Wasser zum Kochen bringen. Linsen dazugeben, Herd zurückschalten und die Linsen köcheln lassen, bis kein Wasser mehr im Topf ist. Das dauert rund 10 Minuten. Karotte waschen und klein würfeln. Öl in einer Pfanne bei mittlerer Stufe erhitzen, Karotte und Rosmarin in die Pfanne geben und leicht anbraten. Knoblauch schälen, sehr fein hacken und zufügen Passierte Tomaten, Tomatenmark und Linsen beimengen und rund 5 Minuten leicht köcheln lassen. Abschmecken mit Balsamico, Salz und Pfeffer. Paprikaschoten waschen, halbieren und entkernen. Masse aus der Pfanne in die Paprikaschoten füllen und diese rund 15 Minuten auf dem Grill garen. 263 kcal.



MontagLachsfilet mit Gemüse (Mittag)



Zutaten für 1 Person: 1 Lachsfilet von rund 150 Gramm, 1 Zitrone, 100 g Bohnen, 100 g Spargel, ½ Kohlrabi, Dill, Salz, Pfeffer, Olivenöl.



Zubereitung: Lachs kalt abspülen und trocken tupfen. Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und halbieren. Eine Hälfte auspressen. Lachs mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen. Die andere Zitronenhälfte in Scheiben schneiden. Spargel schälen und in kleine Stücke schneiden. Bohnen waschen und putzen. Kohlrabi schälen und in feine Stifte schneiden. Das Gemüse in einen Dämpfeinsatz geben. Lachs auf das Gemüse setzen, Dämpfer auf den mit Wasser gefüllten Topf setzen und mit Deckel verschließen. Garzeit beträgt rund 25 Minuten. Dill waschen und fein hacken. Olivenöl in einem kleinen Topf leicht erwärmen. Lachs auf einem Teller anrichten. Gemüse mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und den Dill untermischen. Gemüse neben Lachs anrichten und das Ganze mit einigen Zitronenscheiben garnieren. 500 kcal.



Gegriller Ziegenkäse (Abend)



Zutaten für 1 Person: 50 g Feldsalat, 100 g Kirschtomaten, ½ Apfel, etwas geriebene Haselnüsse, ½ Zwiebel, etwas mittelscharfer Senf, 1 EL Essig, Salz, Pfeffer, Öl, 20 g Ziegenkäse (in runder Form).



Zubereitung: Feldsalat verlesen und waschen, Wurzelansätze entfernen, trocken schleudern. Tomaten waschen und halbieren. Apfel waschen und vierteln, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Für die Soße die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Zwiebelwürfel in einer Schüssel mit Senf, Essig, Salz und Pfeffer mischen und mit dem Öl vermengen. Käsetaler auf ein Blech mit Backpapier setzen und unter dem vorgeheiztem Grill leicht anbräunen. Feldsalat, Tomaten und Apfelscheiben mit der Soße mischen und anrichten. Den Ziegenkäse darauf drapieren und mit Nüssen garnieren. 260 kcal.



DienstagJoghurt-Suppe (Mittag)



Zutaten für 1 Person: 1 Zwiebel, 150 g Zucchini, 1 Knoblauchzehe, 75 g Kichererbsen, etwas Rapsöl, 1 Messerspitze gemahlener Kreuzkümmel, 250 ml klare Hühnerbrühe, 1 Prise Kurkuma 100 g Naturjoghurt (fettreduziert), ½ Zitrone, 1 Ei, einige Minzblätter.



Zubereitung: Zwiebeln schälen und fein schneiden. Zucchini putzen, waschen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und zerdrücken. Kichererbsen in ein Sieb abgießen, abbrausen und abtropfen lassen. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Kreuzkümmel andünsten. Brühe dazugießen, ebenso Zucchini und Kichererbsen und mit etwas Kurkuma würzen. Suppe aufkochen, zugedeckt bei schwacher Hitze etwa zehn Minuten köcheln lassen. Joghurt mit Zitronensaft und dem Ei gut verrühren. Suppe vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen – sie darf nicht mehr kochend heiß sein – und die Joghurtmischung vorsichtig unterrühren. Nochmals abschmecken, in eine Suppentasse umfüllen und mit den Minzblättchen betreuen. 400 kcal.



Eieromelett mit Feta (Abend)



Zutaten für 1 Person: 1 Schalotte, 50 g Feta, 100 g Gemüse wie Zucchini, Tomate, Paprika, Lauch, Zuckerschoten, gern auch gemischt. 2 Eier, etwas Wasser (ca. 1 EL), Salz, Pfeffer, Öl.



Zubereitung: Schalotte abziehen und würfeln, Feta mit der Hand zerbröseln. Schalotten und übriges Gemüse klein schneiden und in etwas Öl dünsten. Aus der Pfanne nehmen und warm stellen. Inzwischen Eier, Salz, Pfeffer und Wasser verquirlen. Erneut Öl in die Pfanne geben und erhitzen. Eiermasse bei geringer Hitze in der Pfanne stocken lassen, Gemüse und Feta auf dem Omelett verteilen und noch kurz dünsten. Omelett zusammenklappen und auf einem Teller anrichten. 360 kcal.



MittwochHähnchenbrustfilet auf Gemüsebett (Mittag)



Zutaten für 1 Person: je 1 EL Senf, Honig, Öl und Sojasoße, 1 Zehe Knoblauch, Salz und Pfeffer, 150 g Hähnchenbrust.



½ Rote Rübe, 1 Karotte, 1 Pastinake, ½ Süßkartoffel, 1 Schalotte, 1 Zehe Knoblauch, Öl, 1 Tl Honig, Saft einer ½ Orange, Thymian, Salz und Pfeffer.



Zubereitung: Aus Senf, Honig, Öl, Sojasoße, zerdrücktem Knoblauch, Salz und Pfeffer eine Marinade zubereiten und das Hähnchenbrustfilet darin einlegen und für mehrere Stunden kühl stellen. Fleisch trocken tupfen und mit wenig Öl an beiden Seiten gut durchbraten (rund 10 Minuten). Herausnehmen und warm stellen. Gemüse schälen und grob raspeln. Rote Rübe in kochendem Wasser rund 5 Minuten blanchieren. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein zerkleinern, mit Öl, Honig und Orangensaft verrühren. Das übrige Gemüse zugeben und alles nochmals vermengen. In einer feuerfesten Form verteilen. Mit Thymian, Pfeffer und Salz würzen und im vorgeheizten Ofen bei rund 190 Grad Umluft etwa 45 Minuten backen. Mit dem Filet servieren. 500 kcal.



Vollkornbrot mit kernigem Belag (Abend)



Zutaten für 1 Person: 1 hartgekochtes Ei, 10 g Kräuter nach Geschmack, Frischkäse (fettreduziert), etwas frisch gepressten Zitronensaft, Salz, fein gemahlenen Pfeffer, Cornichons und zwei Scheiben Vollkornbrot (etwa 60 g).



Zubereitung: Kräuter fein hacken und mit dem Frischkäse mischen. Etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer hinzufügen und abschmecken. Cornichons in Scheiben schneiden, ebenso die Eier. Brot mit der Frischkäse-Masse bestreichen, mit den Cornichons und den Eierscheiben garnieren und nach Wunsch mit Schnittlauchröllchen oder Basilkumblättchen bestreuen. 200 kcal.



DonnerstagNudelpfanne mit Kohl und Kokosmilch (Mittag)



Zutaten für 1 Person: ½ Zwiebel,

½ Knoblauchzehe, 125 g Spitzkohl

100g Möhren, 5 g frischen Ingwer, Öl, 70 ml Kokosmilch, 50 ml Gemüsebrühe, 1 El Erdnusscreme, 80 g Bandnudeln, Salz, Pfeffer.



Zubereitung: Die halbe Zwiebel in Halbmonde schneiden. Knoblauch und Ingwer fein hacken. Möhren schälen und in dünne Streifen schneiden. Den Kohl ebenso in dünne Streifen schneiden. Öl in der Pfanne erhitzen und Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer andünsten. Möhren dazu geben und dünsten. Den Kohl beimengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Weitere 5 Minuten dünsten. Mit Kokosmilch und Gemüsebrühe ablöschen und kurz aufkochen. Die Erdnusscreme dazugeben und etwa 3 Minuten weiter köcheln lassen. 700 kcal.



Grüner Smoothie (Abend)



Zutaten für 1 Portion: 100g Grünkohl, 1 kleine Kiwi, ½ Apfel, etwas Limettensaft, 100 Milliliter kaltes Wasser.



Zubereitung: Grünkohl putzen, waschen und in grobe Stücke schneiden. Kiwi schälen. Apfel waschen, Kerngehäuse entfernen und vierteln. Alles in einen Standmixer geben und mit Limettensaft und Wasser pürieren. 82 kcal.



FreitagFeldsalat mit Birne und Walnüssen (Mittag)



Zutaten für 2 Personen: 100 g Feldsalat, ½ Birne, 1 TL Butter zum Braten, 25 g Walnusskerne, 150 g roher Schinken, 2 EL Granatapfelkerne; 3 EL Balsamico-Essig, 2 EL Kürbiskernöl, 2 EL Milch (1,5 % Fett), 1 TL Senf, ½ TL Honig, Salatkräuter, etwas Wasser.



Zubereitung: Den Feldsalat waschen, putzen und trockenschleudern, auf zwei Teller verteilen. Birne waschen, entkernen und in Scheiben schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen, Birne und Walnusskerne darin anbraten. Birne, Walnusskerne, Granatapfelkerne und Schinken auf dem Salat verteilen. Alle Zutaten für das Dressing in ein Schraubglas mit Deckel geben, verschließen und ordentlich schütteln, über den Salat träufeln. Tipp: Probieren Sie statt Schinken auch mal Feta oder Gorgonzola. 300 kcal.



Fruchtig-feuriger Eiersalat (Abend)



Zutaten für 4 Personen: 6 hart gekochte Eier, 1 Dose Mandarinen (Abtropfgewicht 175 g), 1 Bund Schnittlauch, 2 EL Frischkäse, 1 TL Chili-Paste, 3 EL saure Sahne. 4 EL Milch (1,5 % Fett), Chilipulver, Salz, weißer Pfeffer, einige Salatblätter, 4 Scheiben Vollkornbrot.



Zubereitung: Die Eier schälen und in 1 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Mandarinen abtropfen lassen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und fein hacken. Frischkäse, Chili-Paste, saure Sahne und Milch cremig rühren. Mit Chilipulver, Salz und Pfeffer würzen. Eierscheiben und Mandarinen mit der Salatcreme vermischen. Salatblätter waschen, trocken schleudern und grob zerpflücken. Eiersalat darauf anrichten und mit Schnittlauch garnieren. Dazu Vollkornbrot servieren. 274 kcal.



Samstag Kürbis-Reis-Topf mit Kabeljau (Mittag)



Zutaten für 4 Personen: 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 EL Rapsöl, 500 g Kürbis, z. B. Butternuss-Kürbis, 175 g Basmatireis, 300 ml Sana-Pro Basen Bouillon, 500 g Kabeljau, Salz, Pfeffer, 1 EL Öl, Kräuter zum Bestreuen.



Zubereitung: Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Kürbis längs halbieren, entkernen, in Spalten schneiden. Schale entfernen und in Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch in Öl anbraten. Kürbis und Reis dazu geben und kurz mitbraten. Sana-Pro Basen Bouillon hinzufügen und kurz aufkochen lassen. Danach Hitze reduzieren und das Ganze eher gar ziehen als kochen lassen. Falls die Brühe verkocht ist, bevor der Reis fertig ist, einfach noch etwas Wasser dazu geben. Immer wieder rühren, aber nicht zu stark, damit der Kürbis nicht zerfällt. In der Zwischenzeit den Fisch in mundgerechte Stücke schneiden, salzen und pfeffern. In einer Pfanne mit 1 EL Öl anbraten. Kürbis-Reis mit dem Fisch auf Tellern anrichten und mit Kräutern bestreuen. 380 kcal.



Artischocke mit Tomatentopping (Abend)



Zutaten für 1 Person: 1 Artischocke, 2EL Zitronensaft, ½ Lorbeerblatt, 2 Tomaten, 1 kleine Zehe Knoblauch, ½ Chilischote, Olivenöl, Thymian, Pfeffer.



Zubereitung: Die Stiele aus der Artischocke herausschneiden. Wasser mit Pfeffer, Lorbeer und Zitronensaft aufkochen und die Artischocke darin bei geringer Hitze etwa 40 Minuten garen. Inzwischen die Tomaten würfeln. Knoblauch und Chili fein hacken und in Öl andünsten. Tomaten und Thymian dazugeben. Alles etwa 30 Minuten köcheln lassen. Die Artischocken abtropfen lassen, mit dem Tomatentopping anrichten. Die Blätter in die Soße dippen. (100 kcal).



Buchtipp:



Einige der hier veröffentlichten Rezepte sind dem Buch "Leberfasten nach Dr. Worm " von Dr. Nicolai Worm und Melanie Teutsch entnommen. Das Buch ist im Trias-Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Das Werk bietet 100 Rezepte für abwechslungsreichem Genuss sowie zahlreiche praktische Tipps und zusätzliche hilfreiche Anleitungen.