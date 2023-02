Rettungswagen im Einsatz verunglückt: Vier Verletzte

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. −Foto: Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein Rettungswagen ist im Einsatz mit einem Auto zusammengestoßen und verunglückt. Zwei Menschen seien dabei schwer verletzt worden, unter ihnen eine Patientin, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit.



Der Rettungswagen sei am Nachmittag mit Blaulicht auf einer Bundesstraße im oberbayerischen Erding zu einem Krankenhaus unterwegs gewesen, sagte die Sprecherin. Ein Autofahrer vor ihm habe Platz machen wollen, sei dafür aber nicht rechts rangefahren, sondern hatte nach links gelenkt. Der Fahranfänger habe auf der linken Seite eine Einfahrt gesehen und dort halten wollen, sagte die Sprecherin, so aber den Rettungswagen von der Straße gedrängt.



Der kippte in einen Graben. Ein Sanitäter, der sich bei der älteren Patientin aufhielt, und die Patientin selbst wurden dadurch schwer verletzt. Der Autofahrer und der Fahrer des Einsatzwagens erlitten leichte Verletzungen.



© dpa-infocom, dpa:210723-99-497469/2