Psychologin erklärt: Wie man am besten mit Impfneid umgeht

Die in Passau geborene Psychologin Karin Hoisl-Schmidt erklärt im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse, wie man am besten mit dem Thema Impfneid umgehen kann.



Corona ist in diesen Zeiten der Mittelpunkt der wahrscheinlich meisten Gespräche weltweit. Doch, anders als andere Smalltalk-Themen, sind die Gespräche rund um Pandemie und Erkrankung oft alles anderes als harmlos.



In Zeiten, in denen die Impfquote steigt, drängen sich selbst in losen Gesprächen oft Fragen auf, die es zum Teil in sich haben: Warum ist jemand beispielsweise schon geimpft und somit priorisiert, wenn er noch kein bestimmtes Alter erreicht hat? Und wie sollen andere, die noch nicht geimpft sind, damit umgehen, dass sie weniger Freiheiten genießen, vielleicht nur weil sie ohne Vorerkrankungen und damit gesund sind?

