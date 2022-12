Problemfall Österreich: Lockdown-Flickenteppich im Nachbarland

Dem Nachbarland Österreich steht ab der nächsten Woche ein wahrer Lockdown-Flickenteppich bevor. Die Läden in Salzburg dürfen beispielsweise wieder aufmachen - in Oberösterreich nicht.



Der Lockdown in Österreich endet in der Nacht zum kommenden Sonntag nur für die Geimpften und Genesenen. Das haben Bundesregierung und Länder so beschlossen. Ungeimpfte müssen weiterhin die Ausgangsbeschränkungen beachten. Die Öffnung werde begleitet von einem "Mindeststandard an Schutzmaßnahmen".



Durchgehend sind die Regelungen allerdings nicht. Oberösterreich bleibt beispielsweise bis zum 17. Dezember im Lockdown. Das Land Salzburg dagegen nicht; allerdings öffnen hier Hotels und Lokale ebenfalls erst am 17. Dezember. Die Stadt Wien hat beispielsweise angekündigt, dass Gastronomie und Hotellerie erst eine Woche später wieder Gäste empfangen dürfen.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?