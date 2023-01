Polizeipräsident: Ausschreitung auch in München denkbar

Wilhelm Schmidbauer bei einer Pressekonferenz. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Bayerns Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer hält Krawalle wie in Stuttgart vor einigen Wochen auch in München für möglich. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einige gibt, die das auch in München probieren wollen. In der gewaltbereiten Szene kann Stuttgart einen Vorbild-Charakter haben. Nach dem Motto: Wenn die das im Südwesten schaffen, dann vielleicht auch wir in München", sagte er der "Bild" (Montag). Die bayerische Polizei sei gegen Krawallmacher aber gut aufgestellt.



Schmidbauer hält die Ausschreitungen in Stuttgart nicht für ein zufälliges Ereignis. "Mein Eindruck ist, dass das kein Ausrutscher einer harmlosen Partyszene war. Wer Sturmmasken dabei hat, ist nicht der Partygänger, der gerade mal das Prosecco-Glas zur Seite gestellt hat. In der Gesellschaft gibt es eine mangelnde Ächtung von Gewalt. Das ist besorgniserregend."