Polizeieinsatz: Kind will zu Großeltern nach Berlin radeln

−Foto: Patrick Seeger/dpa

Ein Elfjähriger hat in Bayern mit seinem Plan, zu den Großeltern nach Berlin zu radeln, einen Polizeieinsatz ausgelöst.



Der Junge aus Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) habe seinen Eltern das Vorhaben in einem Brief angekündigt und sei daraufhin verschwunden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Einsatzkräfte hätten seit dem Morgen mit Suchhunden nach dem Kind gesucht – zunächst erfolglos.



Ein Autofahrer, der von der Suchaktion im Radio gehört hatte, sah den Jungen demnach am Abend auf einem Waldweg neben der A9 bei Schweitenkirchen sitzen und alarmierte die Polizei. Das Kind sei dort dann "wohlbehalten" von der Polizei abgeholt worden.

− dpa