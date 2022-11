Polizei stellt aus Rumänien geschmuggelte Welpen sicher

−Symbolbild: dpa

Die Polizei hat in Landshut zwei Hundewelpen sichergestellt. Eine 46-jährige Frau gab zu, die beiden Tiere ohne die notwendigen Papiere aus Rumänien ins Land geschmuggelt zu haben.



Eine 31-Jährige aus dem Landkreis hatte am Freitag die Polizei informiert, nachdem sie Verdacht geschöpft hatte. Die Frau reagierte zuvor auf eine Anzeige im Internet, in der die Welpen angeboten wurden. Die 31-jährige hatte Interesse an einem der Hunde und setzte sich laut Polizei mit der 46-jährigen Verkäuferin aus Landshut in Verbindung.



Da die Hunde weder geimpft waren, noch über Papiere und einen Chip verfügten, schaltete die 31-Jährige die Polizei ein. Die 46-Jährige gab laut Polizei zu, dass der Welpe ohne die notwendigen Untersuchungen aus Rumänien eingeführt wurde. Die Polizei fand einen weiteren Welpen in der Wohnung der Verkäuferin. Auch für diesen konnte sie keine Papiere oder Nachweise über Impfungen vorzeigen. Die Polizei nahm beiden Hunde in amtliche Verwahrung und übergab sie an ein Tierheim. Gegen die 46-Jährige wurden Ermittlungen wegen Verstößen nach dem Tiergesundheitsgesetz bzw. Tierschutzgesetz eingeleitet.

− cav