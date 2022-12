Polizei setzt an Absperrung Schlagstöcke gegen IAA-Kritiker ein

Demonstranten stoßen kurz nach Beginn ihres Demonstrationszuges gegen die Automesse IAA-Mobility an der Theresienwiese mit Einsatzkräften der Polizei zusammen. −Foto: dpa

Am Rande einer Kundgebung von Klimaschutzaktivisten gegen die Automesse IAA Mobility in München ist es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.



Ein Polizeisprecher sagte, etwa 100 Demonstranten hätten am Freitagvormittag versucht, eine Polizeiabsperrung an der Theresienwiese zu durchbrechen. Um das zu verhindern, hätten die Beamten auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt.









Aktivisten hatten am Dienstag an mehreren Autobahnen im Raum München Banner angebracht und sich an einigen Brücken abgeseilt. Fernstraßen mussten deswegen vorübergehend gesperrt werden.



Weitere Blockaden und Störaktionen bei der IAA sind angekündigt. Ein Polizeisprecher sagte, dass man gegen Straftaten konsequent vorgehen werde. Polizeiabsperrungen hätten nicht bloß "Empfehlungscharakter".



Die Kriminalpolizei in Erding ermittelt gegen insgesamt 15 Personen insbesondere wegen Verdachts der Nötigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die handelnden Aktivisten bei deren Tatausführung beobachten konnten oder

von den Handlungen unmittelbar gefährdet waren.



Hinweise werden an die Kriminalpolizei Erding (Tel. 08122/968-0) erbeten.

− dpa/red