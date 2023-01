Pavillon der Gartenschau in Lindau zu ersteigern

Der Regionalpavillon des Landkreises Lindau wird versteigert. −Foto: Foto: Sandra Dalferth/Landkreis Lindau /dpa

Nach dem Ende der Gartenschau in Lindau können Interessierte nun einen ganzen Pavillon im Internet ersteigern. Der 85 Quadratmeter große Regionalpavillon des Landkreises Lindau wird ab einem Gebot von 55.000 Euro zu kaufen sein, wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte. Die Auktion läuft bis zum kommenden Donnerstag. Bislang seien mehrere Anfragen von Unternehmen und Kommunen eingegangen, hieß es auf Nachfrage.



Interessierte können am Samstag zudem Interieur der Ausstellung erwerben. Der Regionalbeitrag des Landkreises Lindau war einer der größten Ausstellungsbeiträge und wird nun, nach dem Ende der Gartenschau am 10. Oktober, rückgebaut.



© dpa-infocom, dpa:211014-99-598544/4