Nur 59 Cent: Darum sind die FFP2-Masken in Österreich so günstig

Mit nur 59 Cent sind die FFP2-Masken in Österreich deutlich günstiger als in Bayern.



In Bayern gilt sie schon, in Österreich kommt sie ab kommendem Montag: die FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Skiliften. Wer noch keine solchen Spezial-Masken zuhause hat, deckt sich derzeit damit ein. Erstaunt blicken die Bayern dabei über die Grenze nach Österreich, denn hier werden die Masken in Supermärkten für 59 Cent pro Stück verkauft. Hierzulande kosten sie mindestens das Doppelte.



In Bayern gibt es den speziellen Mund-Nasen-Schutz in einigen Drogeriemärkten und in jeder Apotheke. In Apotheken kosten sie derzeit zwischen vier und acht Euro pro Stück. Der Bayerische Apothekerverband verteidigt diese hohen Preise. Zum einen müssten Apotheken höhere Einkaufspreise bezahlen, zum anderen auch mehr Leistung bieten. In Österreich gibt es hingegen bestimmte Preisabsprachen - darauf können sich Kunden aber nicht dauerhaft verlassen.

