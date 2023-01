Nürnberger vom 1. FC Nürnberg für drei Testspiele gesperrt

Der Nürnberger Fabian Nürnberger spielt den Ball. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa/Archiv

Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger vom 1. FC Nürnberg ist nach seiner Rote Karte im Testspiel gegen den FC Ingolstadt für drei Freundschaftsspiele gesperrt worden. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mit. Nürnberger war am Freitag beim blamablen 0:7 gegen die Schanzer nach einem Foulspiel vom Platz gestellt worden. In Liga- und Pokalspielen darf der 22-Jährige aber eingesetzt werden. Für den "Club" geht es nach der Länderspielpause in der 2. Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden weiter.



© dpa-infocom, dpa:211011-99-560223/3