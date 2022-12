Nino de Angelo: Lungenkrankheit "nicht groß verschlimmert"

Der deutsche Schlagersänger Nino de Angelo spricht. −Foto: Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Trotz Diagnose des unheilbaren Lungenleidens COPD kann Popsänger Nino de Angelo (57) weiterhin an neuen Liedern arbeiten. "Zu meiner Freude hat sich die Krankheit in den letzten Jahren nicht groß verschlimmert", sagte der Musiker ("Jenseits von Eden") der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch schränke sie ihn sehr ein.



Am Freitag (26. Februar) erscheint de Angelos neues Album "Gesegnet und Verflucht" mit Anleihen aus Rock und Metal.



Im vergangenen Herbst hatte der deutsche Popmusiker, der seit einigen Jahren im Allgäu lebt, seine Erkrankung öffentlich gemacht. Eigenen Aussagen zufolge wusste er schon seit Jahren davon. Bei der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) werden etwa Lungenbläschen zerstört und das Atmen erschwert.



