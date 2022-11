Neue Höchstwerte: Inzidenzen im Raum Straubing stark gestiegen

−Symbolfoto: Jäger

Kräftig gestiegen sind die Inzidenzwerte im Raum Straubing am Dienstag. Sowohl für die Stadt als auch für den Landkreis meldet das RKI neue Höchstwerte.









Mit 751,9 gibt das RKI die Inzidenz für den Landkreis Straubing-Bogen an - nach 695,9 am Vortag. Um fast 100 ist die Inzidenz in der Stadt nach oben geschnellt: Das RKI gab diese mit 630,1 an (Vortag: 541,9).





49 Neuinfektionen registrierte das RKI für die Stadt Straubing. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Corona gestorben. Im Landkreis wurden 82 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle gemeldet. In den Kreiskliniken befinden sich derzeit 21 Corona-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation.

