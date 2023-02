Nach tragischem Höhlenunfall: Tauchopfer wird obduziert

Mehr als 200 Rettungskräfte aus ganz Bayern waren am Samstag zur Bergung des verunglückten Höhlenforschers in den Dietfurter Ortsteil Mühlbach gekommen. −Foto: Ralph Goppelt/dp

Die Leiche der Höhlenforschers, der am Samstagnachmittag bei einem Tauchunfall in der Mühlbachquelle in der Oberpfalz verunglückt ist, soll am Dienstag obduziert werden.



Damit wolle man weitere Informationen zur Unfallursache erlangen. Wie der Donaukurier berichtet, laufen laut Polizeisprecherin Franziska Meinl die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weiter auf Hochtouren.



Gegen 16 Uhr war am Samstag eine vierköpfige Gruppe aus erfahrenen Höhlentauchern zu Forschungszwecken in die mehrere Kilometer lange Höhle gestiegen. Bei dem Unglück war ein 57-jähriger Mann aus Mittelfranken ums Leben gekommen.



"Mit Blick auf das laufende Verfahren können heute keine weiteren Details bekannt gegeben werden." Sobald Erkenntnisse der Obduktion vorliegen, werde nachberichtet, so Meinl.

− pnp