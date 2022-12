Nach Protesten: Neue Corona-Regeln für das Skifahren in Bayern

−Symbolfoto: dpa

Nach massiven Protesten aus der Tourismusbranche entschärft die Staatsregierung die Corona-Vorschriften für das Skifahren im Freistaat.









Geimpfte und Genesene sollen Gondeln und Lifte ohne zusätzlichen Corona-Test benutzen dürfen. Das kündigten Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstag nach der Kabinettssitzung an.



Die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzungfinden Sie hier im Video



Ursprünglich hatte die Staatsregierung für das Skifahren "2G plus" vorschreiben wollen, jeder Skifahrer in Bayern hätte sich damit vor dem Kauf eines Tickets auch noch zusätzlich testen lassen müssen. Nun gilt wie in Österreich 2G ohne "plus", allerdings dürfen Gondeln nur zu einem Viertel besetzt werden.



Ursprüngliche Pläne "Todesstoß"



Der Verband deutscher Seilbahnen hatte die ursprünglichen Pläne als "Todesstoß" für die bayerischen Skigebiete kritisiert und vor Betriebsschließungen gewarnt. Denn im nahen Österreich war von vornherein nur 2G vorgeschrieben. In der Schweiz genügt das Tragen einer Maske in Gondeln, Sessel- und Schlepplifte können ohne Auflage benutzt werden. Da es in den Alpen bereits viel geschneit hat, wollen viele Skigebiete noch im Dezember öffnen.



"Wir haben in den letzten Jahren massiv in die bayerischen Lifte investiert, sogar mit Sonderförderprogrammen", sagte Wirtschaftsminister Aiwanger. Im vergangenen Jahr, sei die Skisaison komplett ausgefallen. "Um so wichtiger ist es, dass wir heuer alle Möglichkeiten prüfen, das Skigeschäft zu ermöglichen, ohne Infektionsrisiken einzugehen." Ansonsten würde es nach Aiwangers Worten eine "Abwanderungsbewegung" von Skifahrern in die Nachbarländer geben.

− dpa