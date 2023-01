Nach Missbrauchsvorwürfen: Marx besucht Garching

Kardinal Reinhard Marx zelebriert eine Christmette. −Foto: Foto: Tobias Hase/dpa

Rund anderthalb Monate nach seinem abgelehnten Rücktrittsgesuch will sich der Münchner Kardinal Reinhard Marx mit einem ganz konkreten Missbrauchsfall in seiner Diözese befassen. Der Erzbischof von München und Freising kommt am Samstag nach Garching an der Alz, um dort mit Gemeindemitgliedern über einen rückfällig gewordenen Priester zu sprechen: Ein wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Pfarrer war in die Gemeinde versetzt worden und soll dort weitere Kinder missbraucht haben. Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Am Abend (18.45 Uhr) will der Kardinal gemeinsam mit der Pfarrgemeinde über die Gespräche informieren.



