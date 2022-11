Mutmaßlich falsche Corona-Atteste: Ermittlungen gegen Arzt

Ein medizinischer Mitarbeiter zeigt einen Abstrich für einen Corona-Test. −Foto: Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Ein Arzt aus Ingolstadt soll eine Vielzahl an falschen Attesten zur Maskenpflicht wie auch zur Masern-Impfpflicht ausgestellt haben. Nach Polizeiangaben von Mittwoch laufen Ermittlungen gegen den Mann. Am Nachmittag fanden Durchsuchungen in den Räumen des Arztes statt. Mögliche Beweismittel sollen in den kommenden Monaten ausgewertet werden, teilte die Polizei mit.



© dpa-infocom, dpa:211117-99-37326/2