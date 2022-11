Münchner Oberbürgermeister will Silvesterfeuerwerk verbieten

Feuerwerksraketen explodieren in der Silvesternacht in München über der Frauenkirche und der Innenstadt. Wenn es nach Münchens Oberbürgermeister geht, soll das dieses Jahr verboten werden. −Archivfoto: Matthias Balk/dpa

In München soll Silvester dieses Mal ganz ruhig gefeiert werden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kündigte in der Live-Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" im BR-Fernsehen an, dass Raketen und Böller zum Jahreswechsel nicht erlaubt sein sollen.









Das habe er fest vor. Er glaube, dass dies die meisten Münchner auch so sehen würden. Hintergrund ist unter anderem, dass schon jetzt durch die Corona-Epidemie die Krankenhäuser überlastet seien.



Bereits im vergangenen Jahr gab es während des verhängten Lockdowns strenge Beschränkungen in Sachen Silvesterfeuerwerk. Das Kreisverwaltungsreferat teilt damals dazu mit: "Das Abbrennen von Pyrotechnik stellt nach der geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der gesamten Stadt keinen triftigen Grund dar, die Wohnung zu verlassen." Zuletzt war von der Stadt coronabedingt bereits der Christkindlmarkt am Marienplatz abgesagt worden.

− kna