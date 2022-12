Münchner Mediziner beklagt Konzeptlosigkeit in der Pandemie

Der Münchner Kardiologie und Intensivmediziner Prof. Dr. Eckhard Alt (71) beklagt eine Konzeptlosigkeit in der Pandemie. Er plädiert stattdessen für natürliche Immunisierung.



Der Gründer des Münchner Isarklinikums forscht und lehrt seit fast 20 Jahren an der Tulane University in New Orleans und an der Universität von Texas. Er leitet Zentren für interdisziplinäre Stammzellforschung in Houston, New Orleans und South Dakota und ist ein führender Mediziner auf dem Gebiet der Inneren Medizin und Kardiologie. Mehr als 700 weltweite Patente hat er vorzuweisen.



Als Wissenschaftler hat er beste Verbindungen nach China. Wie viele Vertreter seiner Zunft treibt ihn das Coronavirus um. Bereits im November 2019 hatte Alt Besuch einer hochrangigen Delegation aus China.

