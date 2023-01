Münchner Forscher finden heraus: Darum sterben Männer häufiger an Krebs

Auffällig viele lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs verlaufen bei Männern schwerer als bei Frauen. Warum das so ist, das haben nun Forscher der Technischen Universität München (TUM) herausgefunden.



In Deutschland sterben jährlich mehr als 130.000 Männer an Krebs, aber nur etwa 100.000 Frauen, informiert die TUM in einer Pressemitteilung. Dabei haben umfangreiche epidemiologische Studien der vergangenen Jahre ergeben, dass das erhöhte Risiko von Männern für schwere Verläufe einer Krebserkrankung nicht nur alleine auf einen riskanteren Lebensstil - etwa durch ihren höheren Tabak- und Alkoholkonsum - zurückzuführen sei.









Ein Forscherteam um den Biologen Prof. Dr. Achim Krüger vom Institut für Experimentelle Onkologie und Therapieforschung am Klinikum rechts der Isar der TUM hat nun einen Faktor gefunden. Sie haben insgesamt mehr als 200 Patientinnen und Patienten in Deutschland und Kanada untersucht und festgestellt, dass Männer, deren Blut eine erhöhte Konzentration des körpereigenen Proteins TIMP1 aufweist, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an Krebs zu sterben. "Auch Frauen haben dieses Protein", erklärt Prof. Krüger auf PNP-Anfrage. Allerdings steige bei ihnen bei einer Krebserkrankung die TIMP-Konzentration nicht an - im Gegensatz zu laut der Studie 40 Prozent der Männer, die die Diagnose Bauchspeicheldrüsen- oder auch Darmkrebs erhalten haben.