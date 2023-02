Montgomery: "Es wird nie wieder Urlaub von Corona geben"

Ferien wird es nach den Worten von Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, nur noch mit Corona-Risiko geben. Das sagte er im Interview mit der PNP.



Zum Beginn der Sommerferien auch in den letzten deutschen Bundesländern macht Montgomery klar, dass es keine schnelle Rückkehr zur Normalität geben werde. "Es wird nie wieder Urlaub von Corona geben, sondern nur noch Urlaub mit Corona. Damit müssen wir leben", sagte Montgomery der Passauer Neuen Presse. Er mahnte ein anderes Sozialverhalten an. "Exzesse wie auf Mallorca, wo Leute meinen, sie müssten die Sau rauslassen, werden in Zukunft mit Krankheit und Quarantäne bestraft."



Ganz offensichtlich gelinge es nicht, mit Aufklärungs- und Informationskampagnen alle Menschen zu erreichen und ihnen den Ernst der Lage klarzumachen, beklagte der Ärztefunktionär.

