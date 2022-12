Mit diesen Übungen werden Sie richtig fit

Fitnesstrainerin Sylva Neiber zeigt eine Übung, die im Yoga als "herabschauender Hund" bezeichnet wird.

Wer abnehmen möchte, sollte Muskeln aufbauen. Mit welchen effektiven Übungen dies am besten geht, zeigt Fitness-Trainerin Sylva Neiber in der Frühjahrskur.



Die im Yoga als "herabschauender Hund" bezeichnete Übung stärkt Arme und Schultern, dehnt Nacken, Wirbelsäule und Oberschenkel und kann auch bei Kopfschmerzen helfen, wie Fitnesstrainerin Sylva Neiber aus Freyung betont.



"Bei dieser Übung legt man die Handflächen auf der Matte ab und zieht den Oberkörper sowie das Becken nach oben und begibt sich in den Zehenstand. Der Kopf kann locker zwischen den Oberarmen hängen", erklärt die Pilates- und Yogalehrerin.



Tipp: Bauch dabei anspannen



Die Knie können dabei entweder gestreckt bleiben oder gebeugt werden. Dann rollt man sich Wirbel für Wirbel nach vorne in ein Brett, so dass sich die Schultern über den Handgelenken befinden, und bleibt zwei bis drei Atemzüge lang wie in einer Art schwebender Ebene über der Matte. "Wichtig ist in dieser Position tief ein- und auszuatmen", erklärt Sylva Neiber. Dann geht man zurück in die Ausgangsposition und wiederholt die Übung am besten acht bis zehn Mal.



Wer darüber hinaus etwas zur Stärkung der Bauch- und Gesäßmuskeln tun möchte, weitet die Übung aus. Dabei stellt man in der Brett-Haltung abwechselnd das rechte und das linke Bein zur Seite (Foto rechts) und zieht es wieder heran. Die Zehenspitzen bleiben dabei am Boden. Je Seite wird auch diese Übung am besten acht bis zehn Mal wiederholt. Tipp: Während der gesamten Übung nochmals darauf achten, intensiv den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen und den Bauch dabei anzuspannen.

− hie