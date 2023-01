Meteorologe: Am Donnerstag Tornados in Südostbayern möglich

Am Donnerstag braut sich in Nieder- und Oberbayern eine "deftige Unwetterlage" zusammen, kündigt Meteorologe Björn Goldhausen von WetterOnline an.



Von Norditalien über die Alpen und den Südosten Deutschlands bis nach Tschechien und Polen drohen gewaltige Gewitter. Sogar vereinzelte Tornados seien nicht ausgeschlossen, ergänzt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Dass es sich dabei um einen so verheerenden Tornado wie zuletzt in Tschechien handeln könnte, diese Wahrscheinlichkeit sei allerdings sehr gering, stellt Schmidt im PNP-Gespräch klar.



Wo genau es am Donnerstag in Nieder- und Oberbayern richtig scheppern wird, können die Wetterexperten noch nicht prognostizieren. "Man kann es nicht genau sagen, wo ein Unwetter auftritt", betont Schmidt. Den Wettermodellen zufolge müsse in der Region nicht nur mit Hagel und Sturmböen, sondern auch mit Starkregen gerechnet werden. Es könnten 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen, so Schmidt. Man solle sich vor allem abends nicht unbedingt draußen aufhalten, warnt er. Am Freitag werde sich das Wetter dann beruhigen.

