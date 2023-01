Mehrere Disko-Schlägereien in Niederbayern in der Nacht auf Ostermontag

Im Landkreis Straubing-Bogen wurde in der Nacht auf Ostermontag in einigen Lokalen geschlägert. −Symbolbild: dpa

In der Nacht auf Ostermontag ging es in den niederbayerischen Diskotheken nicht immer friedlich zu. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern spricht von einer „bewegten Nacht“. Mehrere Schlägereien wurden gemeldet.









Schwerpunkt war offenbar der Landkreis Straubing-Bogen. In Wiesenfelden im Landkreis Straubing-Bogen kam es in der Nacht auf Ostermontag zu einer Schlägerei mit gleich neun Beteiligten. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Gegen fünf wird ermittelt. Auslöser des Streits war laut Polizei eine Zigarette.



In Schwarzach, ebenfalls im Landkreis Straubing-Bogen, kam es gegen 4.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen und einem 24-Jährigen auf einem Disko-Parkplatz. Der 41-Jährige fuhr betrunken mit seinem Auto auf dem Parkplatz umher. Der 24-Jährige wollte ihn aufhalten. Daraufhin stieg der 41-Jährige aus und schlug den Jüngeren mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei stellte den Täter und nahm ihm den Führerschein ab. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.



Am Kinseherberg in Straubing wurde ein 21-Jähriger bei einer Disko-Schlägerei so verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Aktuellem Ermittlungsstand zufolge gerieten der 21-Jährige und ein weiterer bis dato unbekannter Mann zunächst verbal aneinander. Im Laufe des Wortgefechts schlug der Unbekannte dann unvermittelt auf den Parkstettener ein, sodass dieser eine Platzwunde davontrug, welche im Krankenhaus genäht werden musste. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.



In der Rosengasse in Straubing trug ein Mann nach einer Disko-Schlägerei gar einen gebrochenen Arm davon. Vor einem Imbissstand gerieten ein 29-jähriger Straubinger und ein weiterer unbekannter Mann gegen 5 Uhr morgens aneinander. Auch hier kam es zu einem anfänglichen Wortgefecht, welches sich zu Handgreiflichkeiten aufschaukelte. Hierbei wurde der 29-Jährige letztlich von dem unbekannten Täter zu Boden geschlagen. Der Geschädigte musste anschließend mit Verdacht einer Unterarmfraktur ins Krankenhaus. Der Täter entkam unbekannt.



In Aicha vorm Wald (Landkreis Passau) wurde ein 21-Jähriger beim Verlassen des Lokals gegen vier Uhr morgens von einem Unbekannten angepöbelt und ins Gesicht geschlagen. Der leicht Verletzte gab den Sachverhalt am Montagmorgen bei der Polizei Passau zu Protokoll und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.



Schwere Verletzungen hat in der Nacht auf Ostermontag ein 31-jähriger Mann auf dem Parkplatz einer Disko in Geiersthal (Landkreis Regen) davongetragen. Er wurde von Unbekannten zusammengeschlagen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

− kse