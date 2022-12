Markus Söder: "Ich bin klar für Armin Laschet"

Markus Söder sieht Deutschland in einem Richtungswahlkampf. Der CSU-Chef fordert die gesamte Union auf, für den Wahlsieg zu kämpfen - dabei stellt er sich auch hinter Kanzlerkandidat Armin Laschet.



"Entweder rutscht Deutschland nach links oder bleibt bürgerlich stabil", sagte er im Interview mit der PNP, und: "Es wird jetzt richtig knapp." Zugleich wehrte sich Söder gegen Kritik aus der Schwesterpartei CDU, er unterstütze den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) nicht ausreichend. "Die Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern", sagte Söder. Während er und die CSU für Laschet (CDU) kämpften, würde er sich "ehrlich wünschen, dass sie auch in der CDU mehr für ihn werben", sagte Söder.



In Sachen Corona kündigte Söder an, dass in Bayern künftig die 3G-Regel gelte. "Wir werden am kommenden Dienstag im Kabinett einen Beschluss fassen und damit in den Landtag gehen", sagte er.

