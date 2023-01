Mann mit Messerstichen verletzt: Freundin in U-Haft

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. −Foto: Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Mit mehreren Messerstichen ist ein Mann in Amberg schwer verletzt worden - seine Lebensgefährtin sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 39-Jährige wurde am Freitag in seiner Wohnung mit einem Küchenmesser angegriffen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Er kam in ein Krankenhaus. Seine 33 Jahre alte Freundin wurde der Polizei zufolge noch vor Ort festgenommen. Ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Zum Motiv machte die Polizei keine Angaben.



