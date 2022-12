Lotto Bayern feiert 75. Jubiläum: Über 1000 bayerische Millionäre

Lotto Bayern, die Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern, feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen und finanziert nicht nur privates Glück. Mit den Abgaben unterstützt der Freistaat auch gemeinnützige Projekte.



Noch schnell sechs Zahlen ankreuzen, den gelb-roten Zettel über den Tresen schieben, dann bleibt nur noch Abwarten und Hoffen – es ist der Traum vom großen Gewinn, der die Menschen seit Jahrzehnten in die Lotto-Annahmestellen lockt.



Ob Spiel 77, Glücksspirale oder Sofortlos – kein anderes Glücksspiel begeistert die Deutschen so sehr wie Lotto. Alleine in Bayern nehmen wöchentlich etwa rund 2,5 Millionen Menschen an den angebotenen Spielvarianten teil. 1033 frischgebackene bayerische Millionäre gingen so seit der Gründung der staatlichen Einrichtung am 12. März 1946 hervor.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?