Livestream: Mehr Arbeiten von zuhause? Söder spricht nach "Homeoffice-Gipfel"

Wie können mehr Arbeitnehmer im Freistaat von Zuhause aus arbeiten? Das war die zentrale Frage beim bayerischen "Homeoffice-Gipfel" am Mittwoch mit Ministerpräsident Markus Söder.



Söder traf sich am Mittwoch mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern. "Dass sich was bewegen muss bei Homeoffice, ist klar", sagte er vorab. Offen war, ob dies über konkrete Zielvorgaben laufen soll, wie er sie am Montag ins Gespräch gebracht hatte, oder über Anreize und Begünstigungen.



Fakt aber sei, dass das Instrument Homeoffice zuletzt zu wenig genutzt worden sei. Es brauche nun machbare und schnell umsetzbare Lösungen.



Über die Ergebnisse des "Homeoffice-Gipfels" spricht Söder im Anschluss auf einer Pressekonferenz. Verfolgen Sie diese im Livestream und unserem Ticker: