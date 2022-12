Liveblog: Triathlon-Klassiker in Roth mit Top-Besetzung

Hilpoltstein: Triathleten starten mit der Schwimmetappe beim Datev Challenge Roth. Bei der 19. Auflage des Triathlons müssen die Teilnehmer 3,8 km schwimmen, 170 km mit dem Rad absolvieren und 42,2 km laufen −Foto: Jochen Münch

Der Triathlon-Klassiker in Roth wird am Sonntag zum Weltmeister-Treffen. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr findet der Challenge heuer wieder statt. Wir berichten im Liveblog.



(Einen Liveblog finden Sie am Ende des Berichts.)



Nachdem der Langdistanz-Triathlon im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfiel, wartet der Wettkampf diesmal mit einem starken Starterfeld auf.









Weltmeister-Treffen



Da der prestigeträchtige Hawaii-Triathlon von Oktober auf Februar kommenden Jahres verschoben wurde, können deutsche Top-Sportler nach Mittelfranken kommen. Ironman-Weltmeisterin Anne Haug, der zweimalige Hawaii-Gewinner Patrick Lange und 2014er Weltmeister Sebastian Kienle wollen in Roth um den Sieg kämpfen.



Ohne Zuschauer



3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen sind dabei zu absolvieren. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Rennen, das in den vergangenen Jahren rund 200.000 Besucher angezogen hat, diesmal weitgehend ohne Zuschauern stattfinden.

− dpa





Verfolgen Sie die Veranstaltung hier im Liveblog: